Stand: 08.05.2024 13:47 Uhr Niedrige Ebbe: Springtide zwingt Insel-Fähren in die Häfen

Eine Springtide bringt rund um Himmelfahrt die Fahrpläne der Fähren zu einigen ostfriesischen Inseln durcheinander. Ausgelöst durch den Neumond läuft bei diesem Gezeitenphänomen die Flut besonders hoch auf, die Ebbe umgekehrt niedriger - und lässt den Schiffen so nicht mehr genügend Wasser für die Überfahrt. Am Mittwochabend fallen deshalb ursprünglich geplante Verbindungen nach Norderney aus, teilte die Reederei Norden Frisia mit. Das Unternehmen habe zusätzliche Fahrten bei wieder auflaufendem Wasser geplant, um alle Urlauber zu befördern. Langeoog will dem Niedrigwasser zuvorkommen und lässt die letzte Fähre zum Festland nach Angaben der Inselgemeinde früher starten. Die letzte Fahrt zurück zur Insel könne sich verspäten, hieß es.

