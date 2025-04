Niedersachsen will Steuerbetrüger mit Meldeportal überführen Stand: 22.04.2025 18:54 Uhr Um Steuerbetrügern auf die Schliche zu kommen, hat das niedersächsische Finanzministerium seit Dienstag ein Meldeportal eingerichtet. Darüber können Steuerdelikte anonym angezeigt werden.

Wie das Finanzministerium mitteilte, soll dadurch die Gerechtigkeit der Besteuerung verbessert und Steuerhinterziehung bekämpft werden. Bisher konnten Finanzämter anonymen Hinweisen nicht ausreichend nachgehen, da Rückfragen nicht möglich waren. Durch das neue Portal können dem Ministerium zufolge nun Rückfragen gestellt werden, ohne dass die Hinweisgeber ihre Identität preisgeben müssen.

"Einsatz für eine gerechte Steuerpraxis"

Ein vergleichbares anonymes Hinweisgebersystem gibt es bereits in Baden-Württemberg. An diesem orientiert sich das niedersächsische Portal. Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere (Grüne) begrüßte die Einführung des Portals. Es sei ein wichtiges Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag der Landesregierung und ein Einsatz für eine "gerechte Steuerpraxis", so der Minister.