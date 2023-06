Hurricane 2023: Highlights und Geheimtipps des Festivals Stand: 15.06.2023 06:00 Uhr Am Freitag startet das Hurricane-Festival in Scheeßel - eines der größten Musikfestivals Deutschlands. Und wie beim Hurricane gewohnt kommen die ganz großen Namen, aber auch ein paar Geheimtipps.

von Matthes Köppinghoff

Mit Peter Fox hat das Hurricane-Team einen richtig großen Fang gemacht: Das neue Album "Love Songs" ist gerade frisch veröffentlicht. Mit dieser Platte feiert der Seeed-Sänger solo ein viel bejubeltes Comeback. Auf der Bühne wird Peter Fox am Freitag garantiert eines der Highlights beim Hurricane werden. Den Auftritt von Peter Fox übertragen ARTE und NDR.de auch im Livestream. In diesem Jahr gibt es unter den Headlinern erstaunlich viele deutsche Künstler - zum Beispiel Kraftklub oder Alle Farben. Aber auch den deutsch-kroatischen Rapper RIN aus Baden-Württemberg.

Stadionrock von Muse

Am Sonnabend könnte es möglicherweise gegenseitige Gastauftritte geben - die beiden Kumpels Marteria und Casper treten jedenfalls am gleichen Tag auf. Aber auch international hat das Hurricane-Festival alt-eingesessene Rock-Instanzen eingesammelt: Darunter Billy Talent, Queens Of The Stone Age und Placebo. Waschechten Stadionrock bekommt man in diesem Jahr von Muse.

Die Geheimtipps: Power Plush und Loyle Carner

Etwas kleiner geht aber auch. Zum Beispiel gibt es da Sonntagmittag auf der kleineren Mountain Stage eine empfehlenswerte Indie-Band: Power Plush heißen die, kommen aus Chemnitz und sind aktuell noch ein Insidertipp. Für entspannten und anspruchsvollen Hiphop sorgt zum Beispiel Loyle Carner aus Süd London.

Alli Neumann, Nina Chuba und Tash Sultana mischen das Hurricane auf

Richtig große weibliche Namen fehlen - mal wieder. Bei den Headlinern konzentriert man sich seitens des Hurricane Festivals dann doch lieber auf die sicheren Bänke - und die sind auch in diesem Jahr vor allem männlich. Ein paar gute Ausnahmen sind aber vorhanden: Sängerin Alli Neumann kommt vorbei, wie auch ihre Hamburger Kollegin Nina Chuba. Tash Sultana, aus Australien und als nichtbinär erklärt, reißt die Männerparty ebenfalls ein bisschen auf.

Großes Finale mit den Ärzten

Aber wer weiß, vielleicht fällt das schlechte Geschlechterverhältnis dem traditionell party-wütigen Publikum gar nicht weiter auf. Beim Hurricane Festival schauen viele neben der Party eher auf die Witterungsverhältnisse: Hier gibt es oft nur die Wahl zwischen verregnet-matschig und irrsinnig heiß mit viel Staub. In diesem Jahr wird es vermutlich die letztere Variante. Und dann wäre da noch das große Finale: Zwar gab es zuletzt viel Kritik von Ärzte-Fans an der Band, wegen den reichlich geschmacklosen K.O.-Tropfen-Ansagen mit Rammstein-Bezug. Doch am Ende liegen sich vermutlich sowieso alle beim Die Ärzte-Konzert am Sonntagabend feiernd in den Armen.

