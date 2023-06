Hitze in Niedersachsen: Ärztekammer fordert sofortige Schutzpläne Stand: 09.06.2023 22:09 Uhr Die Ärztekammer in Niedersachsen hat für Städte und Kommunen konkrete und flächendeckende Hitzeschutzpläne gefordert. Viele Menschen würden die Auswirkungen der Hitze bereits jetzt zu spüren bekommen.

"Der Schutz vulnerabler Gruppen vor Hitze gehört zur staatlichen Daseinsvorsorge", sagte Ärztekammer-Präsidentin Martina Wenker am Freitag. Dabei reiche es nicht aus, wie etwa die Region Hannover auf Musterschutz-Hitzepläne zu verweisen. Sie appelliert an Städte und Kommunen, die Hitzeschutzpläne an die lokalen Gegebenheiten anzupassen und flächendeckend umzusetzen. Viele Orte würden bei dem Thema noch hinterherhinken.

Hitze-Aktionstag am 14. Juni

Dabei beeinträchtige die Hitze schon jetzt die Gesundheit von vulnerablen Gruppen wie älteren Menschen, Menschen mit Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems oder Atemwegserkrankungen, Babys und Kleinkindern sowie Obdachlosen. Bereits 2020 habe die Gesundheitsministerkonferenz dazu aufgerufen, kommunale Hitzeschutzpläne zu entwickeln, so Wenker. Auch die Bevölkerung müsse besser informiert werden. Am 14. Juni soll ein bundesweiter Aktionstag auf das Thema aufmerksam machen.

