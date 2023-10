Stand: 03.10.2023 13:21 Uhr Herbstwetter in Niedersachsen: DWD warnt vor Sturmböen

In Niedersachsen ist das Wetter zum Tag der deutschen Einheit recht herbstlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für weite Teile Niedersachsens vor Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern, vor allem in Schauernähe. Dabei bleibt es mild mit Temperaturen zwischen 18 Grad auf den Inseln und 24 Grad in den südöstlichen Landesteilen. Der DWD weist darauf hin, dass durch den starken Wind einzelne Äste herabstürzen können. Wer sich draußen aufhält, solle besonders auf herabfallende Gegenstände achten. Wegen der möglichen Sturmböen öffnete das Wisentgehege in Springe bei Hannover am Dienstag nicht. Wegen des alten Eichenwaldes bestehe ein erhöhtes Risiko für Astbrüche, hieß es. In Wilhelmshaven wurde ein Baum gefällt, der wegen des starken Windes auf die Fahrbahn zu stürzen drohte.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr