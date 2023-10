Herbstwetter: DWD warnt vor Sturmböen an Nord- und Ostsee Stand: 03.10.2023 21:17 Uhr Das Wetter zum Tag der Deutschen Einheit war in Norddeutschland recht herbstlich. In den Küstenregionen von Nord- und Ostsee gelten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen teils noch bis Mittwochvormittag.

Mit Ausnahme des Landkreises Vorpommern-Greifswald gilt entlang der gesamten deutschen Meeresküsten eine Warnung vor Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern. Betroffen sind somit die Küstenkreise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, im nördlichen Schleswig-Holstein auch das Binnenland. Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erstreckt sich dabei in den meisten Regionen bis Mittwoch 10 Uhr. Nur bis Mitternacht warnt der DWD in den Kreisen Goslar und Göttingen vor Sturmböen mit bis zu 95 km/h. Die Meteorologen weisen darauf hin, dass durch den starken Wind einzelne Äste herabstürzen können. Wer sich draußen aufhält, solle besonders auf herabfallende Gegenstände achten.

Es wird etwas kühler im Norden

Für Mittwoch sagt der DWD einen Wechsel aus Sonne und Wolken voraus, dazu einige Schauer. Auch Gewitter sind möglich, vor allem an Nord- und Ostsee, im Binnenland vielerorts länger trocken. Die Höchsttemperaturen liegen 15 Grad im Solling, 17 Grad am Hamburger Stadtrand bis 19 Grad in Demmin und auf Borkum. Dazu weht zeitweise mäßiger, an den Küsten frischer bis starker Südwest- bis Westwind, es gibt erneut starke bis stürmische Böen.

