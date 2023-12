Harzer Talsperren zu 88 Prozent gefüllt - Wasser wird abgelassen Stand: 20.12.2023 19:47 Uhr Die sechs Talsperren im Harz sind so voll wie schon lange nicht mehr. Jetzt bereiten die Harzwasserwerke die vollen Reservoirs auf ein mögliches Hochwasser während der Weihnachtsfeiertage vor.

Weil für die Weihnachtstage viel Regen vorhergesagt werde, gebe man derzeit mehr Wasser an die Flüsse ab als üblich, sagte der kaufmännische Geschäftsführer der Harzwasserwerke, Lars Schmidt, am Mittwoch in Hildesheim. Die Talsperren seien zu 88 Prozent gefüllt, vor einem Jahr habe der Füllstand der Wasserspeicher lediglich 42 Prozent betragen. Allein der November habe im Harz fast die doppelte Menge des durchschnittlichen Niederschlags gebracht.

Videos 1 Min Harzwasserwerke prüfen Bau einer neuen Talsperre im Harz (21.03.2023) Als Reaktion auf die Veränderungen durch die Klimakrise sollen die Speicherkapazitäten erhöht werden. 1 Min

Weihnachten soll es im Harz regnen

Nach Auskunft der Harzwasserwerke werden die Talsperren nie komplett angestaut, um einen Puffer für Hochwasser zu haben. Die Grenze zum sogenannten Hochwasserrückhalteraum sei bisher noch bei keiner der sechs Harzer Talsperren erreicht, hieß es. Die Wasserabgabe erfolge in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde, dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Für die Weihnachtszeit werden im Harz laut aktueller Vorhersagen Niederschlagsmengen zwischen 100 bis 180 Millimeter vorhergesagt.

Weitere Informationen Talsperren im Harz sind so voll wie lange nicht Damit sei die Trinkwasserversorgung für Südniedersachsen im kommenden Jahr gesichert, hieß es von den Harzwasserwerken. (30.08.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.12.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm Hochwasser