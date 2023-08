Talsperren im Harz sind so voll wie lange nicht Stand: 30.08.2023 12:40 Uhr Die Talsperren im Harz sind so gut gefüllt wie lange nicht mehr. Das teilten die Harzwasserwerke mit. Demnach ist die Trinkwasserversorgung für Südniedersachsen im kommenden Jahr gesichert.

Aktuell sind 71 Millionen Kubikmeter in den Reservoirs, hieß es von den Harzwasserwerken. Das sei ein Füllstand von rund 84 Prozent. Damit ist der Stand um neun Prozent höher als der Durchschnitt der vergangenen 30 Jahren. Besonders in den Jahren 2018 bis 2022 waren die Talsperren immer wieder zu leer, da die Sommer zu trocken waren.

Volle Talsperren im Harz: Trinkwasserversorgung gesichert

In diesem Jahr gab es deutlich mehr Regen - vor allem im Juni und August. Das zeigte Wirkung. Für die Menschen in Südniedersachsen sei die Trinkwasserversorgung für das kommende Jahr gesichert, so die Harzwasserwerke. Dennoch empfehlen sie, nach wie vor sorgsam mit der Ressource umzugehen. Auch wenn es in diesem Sommer vergleichsweise viel geregnet hat, müsse immer mit Dürren gerechnet werden. Die Harzwasserwerke sind der größte Wasserversorger in Niedersachsen.

