Hannover gedenkt der Opfer von Hiroshima Stand: 06.08.2023 08:57 Uhr Die Welt erinnert heute an den Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima während des Zweiten Weltkriegs. Auch Hannover begeht den Gedenktag. Beide Städte verbindet seit 40 Jahren eine Partnerschaft.

Eine zentrale Aktion war am Sonntagmorgen das Läuten der Friedensglocke in der vom Krieg zerstörten Ruine der Aegidienkirche durch den evangelischen Superintendenten Karl Ludwig Schmidt und Bürgermeister Thomas Klapproth (CDU). Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ist nach Angaben der Stadt zum Gedenktag nach Hiroshima gereist. Denn Hannover und Hiroshima feiern dieses Jahr ihre 40-jährige Städtepartnerschaft.

Gedenktag: Teezeremonie, Gottesdienst, Papierlaternen

An der Gedenkfeier in Hannover nehmen unter anderem Jugendliche vom Internationalen Jugendverband aus Hiroshima und Hannover teil. Zum Gedenken gehört auch eine traditionelle Trauer-Teezeremonie - angeleitet von einer Teemeisterin und Kulturbotschafterin aus Hiroshima. Die Marktkirche lädt darüber hinaus zu einem Gottesdienst ein. Zum Abschluss sollen am späten Abend Papierlaternen im "Park der Partnerstädte" am Maschteich ausgesetzt werden.

Auch auf Nagasaki fiel eine Atombombe

Bei dem Abwurf der ersten Atombombe durch die USA am 6. August 1945 wurden in Hiroshima mehr als 100.000 Menschen getötet. Drei Tage später fiel eine zweite Atombombe auf Nagasaki.

