Göttingen: Wasser des "Gänseliesel"-Brunnens erneut eingefärbt

Der "Gänseliesel"-Brunnen in Göttingen ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen Ziel eines Farbangriffs geworden. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, wurde die Figur mit Stacheldraht umwickelt und das Brunnenwasser rot eingefärbt. Um den Brunnen herum sind die Worte "600 Tote im Mittelmeer" zu lesen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Stadt kündigte an, Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu stellen. Ihren Angaben nach soll das Brunnenwasser in der kommenden Woche abgepumpt und Proben zur Analyse in ein Labor gegeben werden. Der Staatsschutz ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0551) 491 21 15 zu melden. Erst Mitte Juni war das "Gänseliesel" bei Protesten von der "Letzten Generation" beschädigt worden. Die Klimaaktivisten hatten schwarze Farbe über die Frauenfigur gekippt und das Brunnenwasser schwarz eingefärbt.

