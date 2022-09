Göttingen: Grüne Ratsfraktion will queere Ampelmenschen Stand: 09.09.2022 14:55 Uhr Die grüne Ratsfraktion in Göttingen macht sich für queere Ampelmenschen stark. In der nächsten Ratssitzung solle die Einführung beantragt werden, sagte Onyeka Oshionwu vom Bundesfrauenrat der Partei.

"Hamburg, Flensburg, Frankfurt, Hannover, Marburg, Köln und viele andere machen es vor: Sie setzen ein Zeichen für Liebe und queeres Leben an den Lichtsignalanlagen ihrer Stadt", so Oshionwu. Die neuen Ampelmenschen sollen nach Wunsch der Fraktion in absehbarer Zeit am Weender Tor und an der Berliner Straße/Bahnhofsvorplatz Höhe Goetheallee grün und rot aufleuchten. Die Installation an weiteren Standorten könnte folgen.

Zeichen für die Vielfalt

Am Sonnabend gibt es in der Stadt den vierten Christopher Street Day (CSD). Die neuen Ampelmenschen können aus Sicht der Grünen ein Zeichen für die Vielfalt setzen. Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise solche, die sich nicht im traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität wiederfinden.

