Gewitter in Niedersachsen: Blitz schlägt in Dach ein Stand: 10.07.2024 07:11 Uhr In der Nacht sind Gewitter über Niedersachsen gezogen. In Dinklage (Landkreis Vechta) schlug ein Blitz in ein Haus ein und setzte es in Brand. Am Morgen galt für den Südosten noch eine Gewitterwarnung.

Die Gewitter verlagern sich bis zum Mittag weiter in Richtung Osten und können sich etwas verstärken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen bewegen sich im Verlauf des Tages zwischen 22 Grad auf den Inseln und 28 Grad in Braunschweig.

Nach Blitzeinschlag: Haus in Dinklage nicht bewohnbar

In der Nacht zu Mittwoch hatte es gebietsweise gewittert. Bei dem Blitzeinschlag in Dinklage geriet der Dachstuhl des Wohnhauses in Brand, so die Polizei. Der Bewohner sei durch einen lauten Knall wach geworden und bemerkte das Feuer, sagte ein Sprecher. Verletzt wurde niemand. Das Haus sei momentan nicht bewohnbar.

Gewitter auch am Donnerstag in Niedersachsen möglich

Am Donnerstagmorgen sollen die Gewitter laut DWD im Osten Niedersachsen abklingen, können allerdings im Verlauf des Tages von Südwesten wieder aufziehen. Die Temperaturen liegen zwischen 21 Grad auf Norderney und 27 Grad in Hannover sowie im Südosten Niedersachsens.

