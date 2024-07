Stand: 09.07.2024 15:17 Uhr Oldenburgs Antwort auf Hitze: Stadtplan mit Trinkwasserstellen

Die Stadt Oldenburg hat auf die zunehmenden Hitzewellen reagiert und einen digitalen Stadtplan veröffentlicht, der kühle Plätze und Trinkwasserstellen markiert. Er richte sich grundsätzlich an alle Menschen, speziell aber an Gruppen, die besonders unter der Hitze leiden, wie etwa ältere Personen oder Schwangere. Der Stadtplan soll ihnen kurze Wege zum nächstgelegenen kühlen Platz aufzeigen. Zu den bisher als schattig gemeldeten Orten gehören der Schlossgarten und der Kleine Bornhorster See. Der Stadtplan zeigt auch Stationen an, an denen Bürgerinnen und Bürger sich kostenlos die Wasserflasche auffüllen können.

