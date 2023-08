Geldtransporter-Überfall: 10.000 Euro Belohnung für Hinweise Stand: 15.08.2023 13:55 Uhr Fünf Monate nach dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. Sie sucht auch in Niedersachsen nach Spuren.

Das Geld werde für Hinweise oder Beweismittel an Tippgeber gezahlt, wenn dadurch Täter überführt werden können, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Belohnung sei nur für Privatpersonen gedacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0395) 55 82 22 24 oder schriftlich an, auch per Mail. Gesucht werden insgesamt zwei maskierte Täter, die am Tatort gesehen wurden, sowie ein oder zwei Helfer. Die Polizei hofft auch auf Hinweise aus Niedersachsen.

Täter hatten in Niedersachsen Ferienwohnungen gebucht

Bei dem bewaffneten Überfall auf den Geldtransporter Anfang März an der A20 nahe der Abfahrt Gützkow wurden rund 3,1 Millionen Euro erbeutet. Die Täter setzten den Transporter nach dem Überfall in Brand und flüchteten mit der Beute. In Niedersachsen sollen die Verdächtigen im März als angebliche Monteure mehrere Ferienwohnungen angemietet und dabei falsche Personalien benutzt haben: die des Dänen Viktor P. und womöglich auch die des Italieners Luca L. Deren Ausweise waren zuvor gestohlen worden, wie die Polizei mitteilte. Einer der Verdächtigen wurde wenige Wochen nach der Tat wegen eines anderen Überfalls nahe Wiefelstede gefasst.

