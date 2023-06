Gegen die Sucht: Selbsthilfepreis zeichnet Initiativen aus Stand: 07.06.2023 20:03 Uhr Alkohol, Drogen, Glücksspiel - es gibt zahlreiche Süchte. Selbsthilfegruppen wollen Betroffene aus ihrer Abhängigkeit befreien. In Hannover sind am Mittwoch fünf Initiativen ausgezeichnet worden.

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) überreichte am Abend im Alten Rathaus der Stadt die Preise. Selbsthilfegruppen leisteten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft, so der Minister. "Sie bringen Betroffene zusammen, die sich in einer schwierigen Situation gegenseitig unterstützen und Mut machen." Die vom Verband der Ersatzkassen (VDEK) gestiftete und mit insgesamt 5.000 Euro dotierte Auszeichnung ging in diesem Jahr an folgende Gruppen:

Kategorie "Kontinuität": Selbsthilfegruppen I + III für Suchterkrankungen der Diakonie Stadthagen

Kategorie "Mitgliederstärke": Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe in Göttingen e.V.

Kategorie "Umgang mit der Corona-Pandemie": Lichtblicke Borderline + Sucht Uelzen

Kategorie "Angehörigengruppe": Elternkreis suchtgefährdeter und suchtmittelabhängiger Kinder, Jugendlicher und Erwachsener Delmenhorst

Kategorie "Sonderpreis": Suchtgruppe Elbmarsch

Auszeichnung zeigt Wertschätzung

"Eine Sucht erschüttert das gesamte Familienleben", sagte Uschi Schaffhausen vom Elternkreis suchtgefährdeter und suchtmittelabhängiger Kinder, Jugendlicher und Erwachsener aus Delmenhorst am Rande der Preisverleihung. Nicht nur die betroffenen Kinder bräuchten dann Hilfe, sondern auch Eltern und Geschwister. "Die Auszeichnung ist eine Werbung für unsere Arbeit und eine Wertschätzung", freute sich Schaffhausen.

Selbsthilfepreis soll ermutigen

"Mit dem Preis wollen wir auch noch mehr Menschen ermutigen, Probleme in die eigene Hand zu nehmen und in der Selbsthilfe aktiv zu werden", sagte Hanno Kummer, Leiter der VDEK-Landesvertretung. Bereits heute engagieren sich nach Zahlen des Selbsthilfe-Büros Niedersachsen mehr als 125.000 Menschen im Land in einer Selbsthilfegruppe, schätzungsweise sind bis zu 10.000 Gruppen aktiv. Die Bandbreite ist groß, das Thema Sucht, das in diesem Jahr im Focus des Preises stand, nur ein kleiner Ausschnitt. Die Ersatzkassen in Niedersachsen fördern nach eigenen Angaben 45 Landesverbände von Selbsthilfeorganisationen, rund 1.500 vor Ort aktive ehrenamtliche Selbsthilfegruppen sowie 44 Kontaktstellen mit insgesamt über 2,4 Millionen Euro pro Jahr.

