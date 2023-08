Für einen guten Jahrgang: Winzer hoffen auf Sonne im August Stand: 08.08.2023 08:48 Uhr Auch für die niedersächsischen Winzer lässt das Wetter im August noch zu wünschen übrig. Nach dem andauernden Regen hoffen die Weinbauern nun auf sonnige und trockene Tage.

"Ein bisschen Sonne wäre jetzt sehr gut", sagt der Vorsitzende des Niedersächsischen Weinbauverbandes, Jan Brinkmann, aus Bad Iburg bei Osnabrück. "In der Lüneburger Heide sagt man, der Regen war auch mal nötig, aber auch da sagt man, dass es jetzt gut ist", so der Verbandsvorsitzende.

Winzer in Niedersachsen wünschen sich trockene Tage

Der viele Regen habe auch die Arbeiten an den Weinreben erschwert. Mit einem warmen August und September könne es aber noch "ein super Jahrgang werden", erklärt Brinkmann. In Niedersachsen wird derzeit auf einer Fläche von rund 22 Hektar Wein angebaut. Die genehmigte Rebfläche ist seit 2016 auf rund 36 Hektar angewachsen. Nach Angaben des Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit durften im Jahr 2022 insgesamt 40 Personen in Niedersachsen professionellen Weinanbau betreiben.

