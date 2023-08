Frau lebensgefährlich verletzt - Festnahme nach Messerangriff Stand: 31.08.2023 17:05 Uhr Nach einem Messerangriff auf eine 29-Jährige in einem Supermarkt in Hannover-Wettbergen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um den früheren Lebensgefährten des Opfers.

Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, sei der 26-Jährige am Dienstag in Serbien festgenommen worden. Dort sitze er inzwischen in Haft. Der Mann habe sich nach der Tat nach Südosteuropa abgesetzt und sei mit einem internationalen Haftbefehl gesucht worden. Ob und wann der 26-Jährige nach Deutschland überstellt werde, teilte die Polizei nicht mit.

Die 29-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr

Der Tatverdächtige aus Pattensen (Region Hannover) soll am Dienstag vergangener Woche mit einem Messer bewaffnet in ein Fleischereifachgeschäft in Hannover-Wettbergen gestürmt sein. Dort soll er mehrfach auf seine ehemalige Lebensgefährtin eingestochen haben. Die 29-jährige Frau aus Garbsen wurde dabei am Oberkörper lebensgefährlich verletzt, sie musste notoperiert werden. Bei dem Mann handelt es sich um den Ex-Freund des Opfers. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Die 29-Jährige ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Weitere Informationen 29-Jährige in Hannover mit Messer lebensgefährlich verletzt Es handelt sich laut Polizei wahrscheinlich um eine Beziehungstat. Der 26-jährige Tatverdächtige soll noch flüchtig sein. (23.08.2023) mehr