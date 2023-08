29-Jährige in Hannover mit Messer lebensgefährlich verletzt Stand: 23.08.2023 11:55 Uhr Eine 29-Jährige ist am Dienstag bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der 26-jährige Tatverdächtige noch auf der Flucht sein.

Laut Polizeiangaben stach der mutmaßliche Täter am Dienstagnachmittag in einem Ladengeschäft im hannoverschen Stadtteil Wettbergen mehrfach mit einem Messer auf die Frau ein. Er fügte ihr demnach am Oberkörper lebensgefährliche Verletzungen zu. Anschließend sei er geflüchtet. Die 29-Jährige wurde in einem Krankenhaus notoperiert.

26-Jähriger ist weiter flüchtig

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover sollen der Tatverdächtige und sein Opfer in einer persönlichen Beziehung gestanden haben. Zeugenhinweise führten laut Polizei auf die Spur des 26-Jährigen, der sich derzeit noch auf der Flucht befinde. Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags laufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.08.2023 | 13:30 Uhr