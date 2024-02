Fast 99.000 Mitglieder in Niedersachsen - DLRG stellt Rekord auf Stand: 06.02.2024 18:28 Uhr Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat im vergangenen Jahr einen Mitglieder-Rekord aufgestellt. Niedersachsen steht bei den Mitgliederzahlen bundesweit an dritter Stelle.

In Niedersachsen wurden 2023 knapp 99.000 aktive Mitglieder gezählt. Der Landesverband verzeichnet damit 4,5 Prozent mehr Mitglieder als im Vorjahr. Das teilte die DLRG mit Sitz in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) mit. Nur Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben demnach mehr Mitglieder. Bundesweit ist die Zahl der Mitglieder in der DLRG auf 600.000 gestiegen. Das sind rund 250.000 Helferinnen und Helfer mehr als 2022. Dazu kommen mehr als 1,3 Millionen Menschen, die die gemeinnützige und unabhängige Gesellschaft mit Spenden unterstützen.

Mehr Mitglieder - mehr Sicherheit

Mehr Mitglieder in der DLRG bedeutet mehr Sicherheit. Je mehr Mitglieder die DLRG hat, desto mehr Freiwillige engagieren sich und desto mehr Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister kann sie ausbilden - diese beaufsichtigen Freibäder, Badeseen und Strände in Deutschland. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bringen außerdem Kindern das Schwimmen bei. Die DLRG ist zudem auch bei Hochwasser und Überschwemmungen im Einsatz, um Menschen zu retten. DLRG-Präsidentin Ute Vogt spricht von einer "großen Bürgerinitiative für die Wassersicherheit in Deutschland", denn sie sei gemeinnützig und unabhängig. Der Verein finanziert einen Großteil seiner Arbeit über Mitgliedsbeiträge und Spenden.

2025 wird die DLRG 100 Jahre alt

Für die DLRG sei die gestiegene Zahl der Mitglieder aber kein Grund sich auszuruhen, so Vogt. Denn: Über die Hälfte der Zehnjährigen könne nicht sicher schwimmen und es ertrinken hierzulande jedes Jahr Hunderte Menschen. 2025 feiert der niedersächsische Landesverband seinen 100. Geburtstag. Bis dahin wollen die Lebensretter die Marke von 100.000 Mitgliedern geknackt werden. Dass die Lebensretter in Niedersachsen so stark sind, liegt laut einem Sprecher der DLRG unter anderem an der Nordseeküste und den vielen Gewässern.

