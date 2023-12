Stand: 13.12.2023 18:44 Uhr Celle: DLRG schützt Bienen vor Hochwasser

Die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat am Mittwoch Bienenvölker vor dem Ertrinken gerettet. Die elf Völker des Celler Bieneninstituts stehen an der B214 zwischen Eicklingen und Celle etwa 250 Meter von der Fuhse entfernt. Es sei das erste Jahr, in dem der Fluss so weit an die Bienenstöcke herangekommen sei, teilte das Institut mit. Da die Bienenstöcke nach Angaben der Experten im Winter nicht einfach umgesiedelt werden können, weil das Volk sie dann nicht mehr finden würde, wurden die Stöcke hochwassersicher gemacht. Ein zusätzlicher Rahmen sorgt dafür, dass die Bienen einen zweiten Ausgang haben und nicht ertrinken. "So etwas haben wir nicht alle Tage", sagte Stefan Dannenberg von der DLRG. Seine Kollegin Charima Wolff ergänzte nach der Aktion: "Im ersten und zweiten Stock war es ruhig, aber im dritten Stock waren die Bienen sehr aktiv, das war schon aufregend".

