Energiekrise: Sportvereine blicken sorgenvoll auf den Winter Stand: 26.08.2022 15:00 Uhr Die Sportvereine in Niedersachsen warnen davor, zu pauschal in den Hallen Energie zu sparen. In einem offenen Brief fordern sie zum Beispiel, Schwimmbäder im Winter weiter zu beheizen.

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören unter anderem Hannover 96, der VfL Wolfsburg und der Turn-Klubb zu Hannover. Insgesamt 30 Vorstände von Vereinen aus dem ganzen Land sprechen sich dafür aus, Sport auch unter den erschwerten Bedingungen weiter zu ermöglichen und Einsparmaßnahmen möglichst differenziert zu ergreifen. Man blicke "sorgenvoll auf einen Winter mit hohen Energiepreisen und massiven Sparmaßnahmen der Kommunen im Betrieb von Schwimmbädern, Sportstätten und Turnhallen", heißt es in dem Schreiben, das sich an das Sportministerium von Boris Pistorius (SPD), den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund sowie Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte in Niedersachsen richtet.

Vereine hoffen auf Unterstützung

Für Sportangebote für Senioren und Kinder sei es wichtig, die Temperatur in Sporthallen nicht zu stark zu senken. Auch für Anfängerschwimmkurse seien kühle Lehrschwimmbecken nicht geeignet, heißt es. Die Sportstätten-Betreiber erwarten nach eigenen Angaben wegen der gestiegenen Energiepreise pro Verein Mehrkosten zwischen 50.000 und 200.000 Euro. Die Vereine hoffen nun auf "Förderinstrumente zur Umsetzung von Sport in Zeiten einer Energiekrise".

Kalte Duschen in Osnabrück

Die Stadt Osnabrück hatte jüngst angekündigt, dass Sportlerinnen und Sportler ab sofort nach ihren Wettkämpfen und Trainingsstunden kalt duschen müssen. Pistorius sprach sich kürzlich ausdrücklich dafür aus, die Möglichkeiten Sport zu treiben, im kommenden Herbst und Winter nicht einzuschränken.

