Einigung in Sicht: Neuer Kompromiss bei Tempo-30-Zonen Stand: 11.06.2024 09:59 Uhr Das Gesetz sollte es Städten und Gemeinden erleichtern, Tempo-30 anzuordnen. Im November scheiterte es überraschend im Bundesrat. Am Mittwoch könnten sich Bund und Länder auf einen Kompromiss einigen.

von Katharina Seiler

Der Niedersächsische Städtetag würde es begrüßen, wenn sich Bund und Länder im Vermittlungsausschuss einigen würden, denn dann, so Hauptgeschäftsführer Jan Arning, könnten die Kommunen künftig selber entscheiden, auf welchen Straßen sie das Tempo reduzieren möchten. Eine flexible Tempo-30-Regelung fordere der Niedersächsische Städtetag schon lange, sagt Arning.

Mehr als 1.000 Kommunen wollen Tempo-30 ausweisen können

Und das fordert nicht nur der Niedersächsische Städtetag. Mehr als 1.000 Städte und Gemeinden in ganz Deutschland haben sich zu der Initiative "Lebenswerte Städte" zusammengeschlossen. Sie wollen erreichen, dass der Bund das Straßenverkehrsgesetz (StVG) so ändert, dass die Kommunen überall dort, wo sie es für nötig halten, Tempo-30-Zonen einrichten können. Denn eine geringere Geschwindigkeit mache den Verkehr insgesamt sicherer und leiser, schreiben sie in ihrem Positionspapier. Dieser Initiative angeschlossen haben sich parteiübergreifend auch Dutzende Städte aus Niedersachsen wie Oldenburg, Osnabrück, Braunschweig oder Cloppenburg. Hannover hatte die Initiative sogar mitgegründet.

Videos 2 Min Die Tempo-30-Zone feiert Geburtstag Der erste Modellversuch startete vor 40 Jahren in Buxtehude. Wenn auch damals schon umstritten - ein voller Erfolg! (14.11.2023) 2 Min

Bundestag beschließt Gesetz - im Bundesrat scheitert es

Im Oktober vergangenen Jahres schienen sie ihr Ziel erreicht zu haben. Der Bundestag verabschiedete ein entsprechend geändertes Straßenverkehrsgesetz. Das sah vor, dass verkehrspolitische Maßnahmen nicht nur Ziele der Sicherheit und des leichten Verkehrsflusses verfolgen müssten, sondern dass auch der Klima- und Umweltschutz, die Gesundheit oder die städtebauliche Entwicklung berücksichtigt werden sollten. Das hätte bedeutet, dass eine Kommune Busspuren oder Zebrastreifen anlegen, Anwohnerparkplätze einrichten oder Tempo-30-Regeln anordnen kann, wenn sie meint, das diene der Gesundheit, dem Klimaschutz oder der städtebaulichen Entwicklung - auch wenn noch keine Unfälle passiert sind.

Verkehrsminister haben sich wohl auf Kompromiss geeinigt

Doch diese Gleichsetzung der Ziele ging einigen Bundesländern zu weit. So viel Spielraum wollten sie den Kommunen dann doch nicht erlauben. Sie verweigerten dem Gesetz im Bundesrat die Zustimmung, so dass es nicht in Kraft treten konnte. Nun aber scheint nach Monaten Bewegung in den Streit gekommen sein. Die Verkehrsminister der Länder sollen sich auf einen Kompromiss geeinigt haben. Deshalb wird sich am Mittwoch der Vermittlungsausschuss mit dem Gesetz beschäftigen. Eine Einigung scheint möglich.

Städtetag Niedersachsen will noch mehr

Der Niedersächsische Städtetag ist trotzdem nur eingeschränkt zufrieden. Denn ihm ging schon die ursprüngliche geplante Tempo-30-Regelung nicht weit genug. Hauptgeschäftsführer Jan Arning vermisst das Ziel der präventiven Verkehrssicherheit. Arning sagt, die Kommune müsse weiterhin nachweisen, dass zum Beispiel Radfahrer gefährdet sind, wenn die Gemeinde an bestimmten Stellen das Tempo reduzieren oder Fahrradwege anlegen will. Außerdem kritisiert er, dass es nach wie vor nicht möglich sein soll, flächendeckend Tempo 30-Zonen auszuweisen.

