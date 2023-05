Ein Jahr nach Tornado im Solling: Unmut bei den Dorfbewohnern Stand: 20.05.2023 08:19 Uhr Heute vor einem Jahr hat ein Tornado in Mackensen und Merxhausen im Solling große Schäden angerichtet. Die betroffenen Menschen beklagen die fehlende finanzielle Unterstützung vom Land Niedersachsen.

Der Unmut bei den Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern ist groß. Viele würden nicht nachvollziehen können, warum das Land bei einer solchen Katastrophe nicht sofort Gelder bereitgestellt hat, sagt Ortsbürgermeister Steffen Schoppe dem NDR in Niedersachsen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Gemeinde würden beispielsweise auf den Kosten für die Container zum Abtransport des Schrotts sitzen bleiben. Auf Anfrage bestätigte das niedersächsische Landwirtschaftsministerium: In der vorherigen Legislaturperiode seien die vom Tornado betroffenen Gemeinden Mackensen und Merxhausen nicht finanziell unterstützt worden.

Am 20. Mai 2022 wurde in Merxhausen fast jedes zweites Haus beschädigt. Mittlerweile wurden sie größtenteils repariert. Mit dem Schieberegler können Sie den Vorher-Nachher-Vergleich machen.

Familie Bremer aus Merxhausen muss Schulden abbezahlen

Ingrid Bremer wohnt seit 60 Jahren in Merxhausen. Einen solchen Tornado wie vor einem Jahr habe sie noch nie erlebt: "Ich hatte gerade die Haustür abgeschlossen, weil der Wind die immer aufdrückte und da kam schon die Kiefer", erzählt sie dem NDR in Niedersachsen. Zwei Bäume sind direkt auf das Haus der 76-Jährigen gestürzt. Mit kostspieligen Folgen: Der Schaden belief sich auf mehrere Tausend Euro - alleine am Dach. Die Bremers reparieren so viel wie möglich selbst und zahlen jetzt Schulden ab - denn sie waren nicht ausreichend versichert. Bei einem Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner in Merxhausen ist das immerhin nicht der Fall.

Sparen ist angesagt, um Schäden des Tornados zu reparieren

Dennoch hoffen auch sie auf ein Förderprogramm des Landes, in das das Dorf bereits vor dem Tornado aufgenommen worden war. Das Problem dabei: Es dauere, bis die Gelder fließen, sagt Ortsbürgermeister Schoppe. Bis dahin müsse er an anderen Stellen sparen, um die Tornado-Schäden zu reparieren.

