Der Landtag - zwischen Haushalt und Weihnachtsstimmung Stand: 14.12.2023 21:01 Uhr Licht aus im Niedersächsischen Landtag - jedenfalls für dieses Jahr. Die Plenarwoche war lang, der letzte Tag kurz. Gegen 13.30 Uhr war Schluss. Wir wagen im Film einen Rückblick und schauen auf 2024.

von Philipp Schaper

Ein letztes Mal öffnen sich in 2023 die Türen des Niedersächsischen Landtags. Abgeordnete streben zu ihren Büros, bevor das Landtagspräsidium die Plenarsitzung eröffnet. Ein wichtiger Tag für Niedersachsen. In den vergangenen drei Tagen wurde hart gerungen, vor allem ums Geld. Gegen Mittag will Rot-Grün den Haushalt für das kommende Jahr verabschieden.

Leineschloss seit 1947 Sitz des Niedersächsischen Landtags

Wenig Zeit also für Privates, oder weihnachtliche Stimmung. Dabei liegt der romantische Weihnachtsmarkt im Tannenwald nur wenige Hundert Schritte vom Landesparlament entfernt am Zugang zur Altstadt. Romantik verbindet man nun nicht unbedingt mit dem Sitz des Niedersächsischen Landtags, auch wenn der Eingangsbereich des Leineschlosses am Hannah-Arendt-Platz mit der großen Treppe, dem Portikus und den sechs korinthischen Säulen schon einiges hermacht.

Der Landtag 2023 in (einigen) Zahlen 25 Sitzungstage

25 verabschiedete Gesetze

5 Ordnungsrufe

Adventskranz kontert brutalen Pragmatismus

Im Landtagsgebäude ist es vorbei mit Schönheit - hier ist alles pragmatisch: Automatische Türen, ein riesiges Foyer, rutschfester Boden aus geschliffenem Estrich mit Messing-Indikatoren als Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen. Rechts große Räume für Besucher- und Schülergruppen. Links hinter dem landtagseigenen Café liegt das Zentrum der Macht in Niedersachsen - der Plenarsaal. Viel Kunstlicht - und ein Hauch von Weihnachten. Mitten im Foyer steht ein großer Adventskranz mit rotem Band und roten Kugeln. Mit elektrischen Kerzen, natürlich. Der Brandschutz. Ein bisschen Zeit für Besinnlichkeit ist also doch.

Naber plant Reise und ist zuversichtlich

Aus dem hinteren Teil des Foyers, aus Richtung der großen Niedersachsentreppe, kommt Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) zum Interview. Ihr bewegendster Moment im Landtag 2023: Der Gedenktag am 9. November zu den Novemberpogromen vor 85 Jahren. "Der Ton wird rauer im Parlament", sagt sie dem NDR Team. Aber sie sei ein positiver Mensch. "Das Parlament hat sehr deutlich gemacht, was es sein will", sagt sie auf die Geschlossenheit bezüglich eines Vorfalls von Dienstag, als ein AfD-Abgeordneter zwei Grünen-Abgeordnete angegangen war. Naber plant für die Weihnachtszeit eine kleine Reise, "um neue Einblicke, neue Erlebnisse" aufzusaugen. Für 2024 sei sie guter Dinge. "Demokratie ist das Beste, was unserem Land passieren kann. Und ich bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, im demokratischen Wettbewerb die besten Ideen für Niedersachsen zu erringen." Dann rauscht sie ab. Der Haushaltsabschluss steht gleich auf dem Programm.

Weitere Protagonisten dieses Films

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD)

Anna Kura (Fraktionsvorsitzende der Grünen)

Sebastian Lechner (Fraktionsvorsitzender der CDU)

Stefan Marzischweski-Drewes (Fraktionsvorsitzender der AfD)

