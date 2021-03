Daniela Behrens wird neue Gesundheitsministerin Stand: 02.03.2021 12:22 Uhr Ministerpräsident Stephan Weil hat am Mittag Daniela Behrens als neue niedersächsische Gesundheitsministerin vorgestellt. Die 52-Jährige tritt die Nachfolge von Carola Reimann an.

"Behrens verfügt über eine ausgesprochene Organisationskompetenz, sie ist durchsetzungsfähig und kann gut kommunizieren", sagte Weil. All das seien Voraussetzungen, die im aktuellen Management der Corona-Krise dringend gebraucht würden. Von daher sei er sicher, mit Behrens eine gute Lösung für die Nachfolge von Reimann gefunden zu haben. Weil betonte, dass sie die einzige Kandidatin sei, die er gefragt habe. Weil zeigte sich erfreut, dass Behrens bereit sei, in die niedersächsische Landespolitik zurückzukehren. Die 52-Jährige soll am Freitag in einer Sondersitzung des Landtags als neue Ministerin vereidigt werden.

Langjährige Erfahrung in Landesregierung

Die aus dem Landkreis Cuxhaven stammende Behrens leitete bislang die Gleichstellungsabteilung im Bundesfamilienministerium in Berlin. In Niedersachsens Landesregierung und in den Abläufen von Ministerien kennt sich die 52-Jährige aus, denn sie war bis vor vier Jahren Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium in Hannover. Damals zog sie sich im Zuge einer Affäre um fehlerhafte Auftragsvergaben zurück. Laut Staatsanwaltschaft hatte sie sich in der Affäre aber nichts zu Schulden kommen lassen. Auch Weil betonte heute noch einmal, dass sich alle damaligen Vorwürfe gegen Behrens als haltlos erwiesen haben. Weil sprach in diesem Zusammenhang deshalb von einer vollständigen Rehabilitation. Als Gesundheitsexpertin ist Behrens gleichwohl bislang nicht aufgefallen.

Als Journalistin in den Landtag

Behrens ist seit 1996 Mitglied der SPD. Von 2007 bis 2013 war sie Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag. Davor leitete die gelernte Journalistin die Stabsstelle Marketing und Öffentlichkeitsarbeit an der Hochschule Bremerhaven.

Reimann: Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen

Carola Reimann hatte gestern für ihren Rücktritt gesundheitliche Gründe angeführt. Sie müsse zeitnah in einem Krankenhaus behandelt werden und hätte deshalb ihre Amtsgeschäfte in nächster Zeit nur sehr eingeschränkt wahrnehmen können, so die 53-Jährige. In der kommenden Zeit werde es ihr nicht möglich sein, den zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geforderten "mindestens einhundertprozentigen Einsatz" zu leisten.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 02.03.2021 | 19:30 Uhr