Stand: 25.01.2021 10:44 Uhr Corona in Niedersachsen: 457 Neuinfektionen, 15 Todesfälle

Am Montag, den 25. Januar, hat das Landesgesundheitsamt (NLGA) 457 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Im Zusammenhang mit dem Virus gab es zudem 15 weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Todesopfer steigt damit auf 2.986. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und liegt in Niedersachsen jetzt bei 88,6 Fällen je 100.000 Einwohner. Nach dem Wochenende fallen die Zahlen in der Regel niedriger aus, weil es über die freien Tage zu Verzögerungen in den Meldeketten der Labore und Gesundheitsämter kommt.

Die aktuellen Zahlen zur Corona-Lage in Niedersachsen (25. Januar 2021) Infektionen Verstorbene** Genesene*** 136.535 2.986 115.878 (entspricht 84.9 Prozent) + 457* + 15** 322

* Veränderung gegenüber dem Vortag

** mit SARS-Cov2 infizierte Personen

*** geschätzter Wert

Corona in Niedersachsen: Inzidenzwerte der Landkreise

Die Infektionszahlen aus den Landkreisen in Niedersachsen finden Sie auf den entsprechenden Seiten der Kreise und in den Corona-Informationen der Landesregierung. Die in der folgenden Karte dargestellten Infektionszahlen basieren auf den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) und sind am Vortag des jeweils angegebenen Datums ans RKI übermittelt worden. Die Werte können von denen anderer Quellen, etwa der Bundesländer, abweichen. Das RKI ist aber die einzige Stelle, die die Daten aller Bundesländer sammelt, sodass man sie untereinander vergleichbar darstellen kann. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Daten so aktuell wie möglich zu zeigen - ohne dabei den Trend zu verfälschen.

Impfungen gegen das Coronavirus

Seit dem 27. Dezember 2020 werden Menschen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg gegen das Coronavirus geimpft. Die Impfquote zeigt an, wieviel Prozent der Bevölkerung bereits die erste von derzeit zwei nötigen Impfungen erhalten haben.

Blick auf die Intensivbetten

Die Zahl der Neuinfektionen muss auch deshalb unter Kontrolle bleiben, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten: Steigt die Zahl der Corona-Fälle stark an, vor allem unter älteren Menschen, dann wächst der Bedarf an Intensivbetten für die Erkrankten.

Höchstes Infektionsrisiko: Erst die Alten, dann die Jungen

Zu Beginn der Pandemie infizierten sich bezogen auf ihre Altersgruppe besonders viele Menschen über 80 Jahre, während Jugendliche im Verhältnis seltener positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Grafik zeigt, dass die Neuinfektionen seit dem Sommer in der Altersgruppe der 15 bis 34-Jährigen besonders stark angestiegen sind. Mittlerweile ist der Anteil der Infizierten bei den über 80-Jährigen aber wieder am höchsten.

NDR.de zeigt bei aktuellen Anlässen Videostreams von Pressekonferenzen zum Thema Coronavirus im Web und in der App.