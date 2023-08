CDU will weitere Investitionen in schnelles Internet Stand: 16.08.2023 11:27 Uhr Die CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag hat sich für weitere Investitionen in schnelles Internet ausgesprochen. Die Breitbandförderung soll im kommenden Jahr eingestellt werden.

Das hatte die rot-grüne Landesregierung mit Verweis auf eine schwierige Haushaltslage angekündigt. Davor warnten die Christdemokraten: "Sollten wir jemals in einem Land ohne Funklöcher leben wollen, dann brauchen wir weiter die Breitbandförderung", sagte CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Zum Aufbau des 5G-Netzes müsse alles bis in den letzten Winkel mit Glasfaser verbunden sein.

Videos 2 Min Niedersachsen stoppt Förderung für Breitband-Ausbau (21.07.2023) Rund 19 Prozent der Haushalte im Land haben noch kein schnelles Internet - und das könnte nun auch erst mal so bleiben. 2 Min

Telekommunikationsunternehmen stärker in die Pflicht nehmen

Nach Ansicht von Lechner könnte das Land die geplante "Wohnungskaufgesellschaft sein lassen, die braucht kein Mensch." Diese 100 Millionen ließen sich sparen - "und lieber in den Breitbandausbau stecken", so der CDU-Fraktionschef. Landeswirtschaftsminister Olaf Lies (SDP) hatte erklärt, dass man beim Breitbandasubau die Telekommunikationsunternehmen stärker in die Pflicht nehmen müsse. Lechner betonte dagegen, gerade die letzte Meile sei häufig die unwirtschaftlichste - "und da wird das ohne staatlichen Anreiz nicht gelingen".

Weitere Informationen Glasfaser-Ausbau: Land beendet Förderung für schnelleres Internet Knapp 500 Millionen Euro sind in den Ausbau geflossen. Nun setzt Niedersachsens Landesregierung andere Prioritäten. (20.07.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.08.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel CDU