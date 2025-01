Bundestagswahl 2025: CDU-Spitzenkandidat Mathias Middelberg

Mathias Middelberg tritt für die CDU in Niedersachsen als Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl an. Der gelernte Jurist ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und seit 2009 Mitglied des Bundestages. Zuvor war er u.a. bei E.ON, EWE und in der Niedersächsischen Staatskanzlei tätig.