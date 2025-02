Bundestagswahl 2025: SPD-Spitzenkandidat Lars Klingbeil Stand: 18.02.2025 10:07 Uhr Lars Klingbeil tritt als Spitzenkandidat für die SPD Niedersachsen an. Er ist gemeinsam mit Saskia Esken SPD-Parteichef. Klingbeil war 17 Jahre Kommunalpolitiker, seit 2009 sitzt er im Bundestag.

geboren: 23. Februar 1978, Soltau

23. Februar 1978, Soltau Wahlkreis: Rotenburg I - Heidekreis

Rotenburg I - Heidekreis Schwerpunkte: Ländlicher Raum, Infrastruktur, Familien

Das möchte Lars Klingbeil im Bundestag erreichen

Lars Klingbeil will sich für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft einsetzen. Die "arbeitende Mitte" soll unter anderem steuerlich entlastet werden - also beispielsweise Erzieherinnen, Pflegekräfte oder Supermarktkassiererinnen. Außerdem will Klingbeil den ländlichen Raum stärken - zum Beispiel bei der Mobilität oder beim Mobilfunk.

Was Sie noch nicht über Lars Klingbeil wussten

Lars Klingbeil mag keine Zwiebeln. Sein Team behauptet sogar, dass er richtig schlechte Laune bekommt, wenn ihm ein Gericht mit Zwiebeln vorgesetzt wird.

