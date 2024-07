Buchungslage in Niedersachsen: Gastgeber hoffen auf besseres Wetter Stand: 17.07.2024 09:32 Uhr Hotels und Gaststätten an der Nordseeküste sind zur Halbzeit der niedersächsischen Sommerferien zufrieden mit der Buchungslage. Die Gastgeber hoffen aber auf mehr Nachfrage in der zweiten Hälfte.

Die Unterkünfte von den ostfriesischen Inseln, über Emden bis hin nach Wilhelmshaven seien zwischen 70 und 90 Prozent ausgelastet, sagt Wiebke Leverenz von der Marketinggesellschaft Ostfriesland Tourismus. Besonders die kurzfristigen Buchungen seien abhängig von den bisher unsicheren Wetteraussichten. Allerdings gebe es in Ostfriesland auch viele Anlaufpunkte bei regnerischem Wetter wie Museen oder Nationalparkhäuser, so Leverenz.

VIDEO: Sommerferien: Durchwachsene Halbzeitbilanz (14.07.2024) (3 Min)

Die Lüneburger Heide ist fast ausgebucht

Zufrieden fällt die Zwischenbilanz der Tourismus-Experten in der Heide aus. Das Wetter habe die Gäste bisher nicht abgeschreckt, sagt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Nahezu ausgelastet seien Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze, beispielsweise in Winsen oder Soltau. Viele Gäste hätten bereits Anfang des Jahres gebucht, so von dem Bruch. Die Übernachtungszahlen im Center Parcs bei Bispingen (Landkreis Heidekreis) seien sogar besser als im vergangenen Jahr.

Harz liegt hinter den Erwartungen

Im Harz ist die Nachfrage nach Camping- und Wohnmobilplätzen laut Tourismusverband weiterhin auf hohem Niveau. Allerdings: Die Daten zur Ferienhalbzeit deuteten bereits darauf hin, dass die Übernachtungszahlen vom Sommer 2023 wohl nicht ganz erreicht werden. Wer bereits seit längerer Zeit gebucht hatte, sei auch geblieben. Allerdings würden spontane Kurzurlaube wegen des teilweise schlechten Wetters weniger gebucht, heißt es vom Verband. Die Gastgeber der Mittelgebirgsregion hoffen nun auf Gäste aus Hamburg und Berlin. In den beiden Bundesländern beginnen am Donnerstag die Sommerferien.

