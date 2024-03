Brut- und Setzzeit: Hunde müssen ab 1. April an die Leine Am 1. April startet die Brut- und Setzzeit. Deshalb müssen Hunde bis zum 15. Juli auf Freiflächen und in Wäldern an die Leine genommen werden. So soll der Nachwuchs von Wildtieren geschützt werden.

Seit 2002 regelt das ein Landesgesetz. Zusätzlich kann aber jede Stadt und jede Kommune ihre eigenen Regeln erlassen. Somit kann auch in vielen Parks und Grünanlagen Leinenzwang bestehen. Hundebesitzer sollten sich daher am besten vor Ort über geltende Vorschriften informieren. Verstöße gegen die Leinenpflicht können Herrchen oder Frauchen bis zu 5.000 Euro Strafe kosten. Der Naturschutzbund (NABU) rät Hundebesitzern sogar dazu ihre Tiere bis zu drei Wochen vor dem 1. April beim Gassi gehen anzuleinen, da durch den Klimawandel die Brutzeit eher starte.

VIDEO: Osnabrück: Blindenführhund in Geschäften häufig unerwünscht (29.02.2024) (3 Min)

NABU spricht sich für Leinenpflicht aus

Der NABU sieht die Leinenpflicht als unerlässlich an. Hunde störten ansonsten Nester bauende oder bereits brütende Vögel sowie Säugetiere wie Feldhasen, sagte eine Sprecherin des NABU Niedersachsen. Dadurch könnten Vögel ihren Nestbau und das Brüten abbrechen, Jungvögel würden nicht mehr gefüttert werden und verhungerten. Küken von bodenbrütenden Vogelarten, wie die bedrohte Feldlerche, seien ohne den Schutz ihrer Eltern ein gefundenes Fressen für Eichhörnchen oder Raben, so die Sprecherin. Im Nationalpark Harz sowie in allen Naturschutzgebieten gilt die Leinenpflicht übrigens das ganze Jahr.

Gesetz zum Leinenzwang in Niedersachsen In der freien Landschaft ist jede Person verpflichtet,

1. dafür zu sorgen, dass ihrer Aufsicht unterstehende Hunde

a) nicht streunen oder wildern und

b) in der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli (allgemeine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit) an der Leine geführt werden, es sei denn, dass sie zur rechtmäßigen Jagdausübung, als Rettungs- oder Hütehunde oder von der Polizei, dem Bundesgrenzschutz oder dem Zoll eingesetzt werden oder ausgebildete Blindenführhunde sind (...).



Auszug Paragraf 33 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung