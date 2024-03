Uelzen: Über 600 Degus in Wohnung gehalten - Abnehmer gesucht Stand: 28.03.2024 17:51 Uhr Das Tierheim Uelzen hat nach eigenen Angaben mehr als 600 Degus gerettet. Die Tiere waren demnach in einer kleinen Privatwohnung unter katastrophalen Bedingungen gehalten worden.

Von den geretteten Tieren sind laut Tierheim Uelzen bereits 25 verstorben oder eingeschläfert worden. Weitere 25 Tiere waren demnach bereits bei der Rettungsaktion tot gefunden worden. Die ursprünglich aus Chile stammenden Nager waren laut einem Sprecher des Landkreis Uelzen auf weniger als 20 Käfige verteilt gewesen. Ein Sprecher des Landkreises bestätigte am Donnerstag Medienberichte, wonach viele der kleinen Tiere am Wochenanfang aus der Privatwohnung gerettet worden sind und nun im Tierheim aufgepäppelt werden. "Zunächst wurden sie geimpft und nach Männchen und Weibchen getrennt, weil sie sich unheimlich vermehren", sagte der Sprecher. Weil das Tierheim an seine Grenzen stößt, werden Abnehmer gesucht, auch andere Heime.

Tierheim Uelzen benötigt Sachspenden

Das Tierheim sei mit der Pflege der vielen Tiere aber überfordert und suche nach fachkundigen Haltern. Auch Sachspenden wie Futter und Heu würden benötigt. An interessierte Schlangenhalter, die die Degus als Nahrung für ihre Reptilien nutzen wollen, werden die Nager allerdings nicht abgegeben, wie das Tierheim mitteilte. Entsprechende Anfragen würden abgelehnt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.03.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere