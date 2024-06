Blick zurück auf 2019: So wählte Niedersachsen bei der Europawahl Stand: 06.06.2024 10:19 Uhr Am 9. Juni 2024 findet die Europawahl statt. Kurz vorher lohnt sich ein Blick auf die vergangene Wahl im Jahr 2019. Dabei wird ein Zusammenhang zwischen der Wahlbeteiligung und der Stärke der AfD deutlich.

von Viktoria Koenigs

Bei der Europawahl 2019 ist in Niedersachsen die CDU als Siegerin und zugleich als Verliererin hervorgegangen. Nach Angaben der Bundeswahlleiterin war die CDU mit 29,9 Prozent zwar die stärkste Partei. Im Vergleich zu 2014 verlor sie aber 9,5 Prozentpunkte und erzielte damit das schlechteste Ergebnis seit der ersten Wahl eines EU-Parlamentes vor 40 Jahren. Deutliche Verluste erlitt auch die SPD. Sie erreichte nur noch 20,9 Prozent, nach 32,5 Prozent im Jahr 2014. Damals sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gegenüber NDR Niedersachsen: "Es ist ein schlimmer Abend für die SPD".

Grüne erleben Aufschwung bei Europawahl 2019

Historisch war bei der Europawahl 2019 auch der Aufschwung der Grünen. In Niedersachsen erhielt die Partei mit 22,6 Prozent mehr als doppelt so viele Stimmen, wie im Wahljahr zuvor. Der Trend ließ sich deutschlandweit beobachten. Es war das beste Ergebnis seit der ersten Europawahl 1979.

AfD dort erfolgreich, wo wenig Menschen zur Wahl gehen

Die Wahlergebnisse in Niedersachsen von 2019 zeigen einen Zusammenhang zwischen der Wahlbeteiligung der Menschen und der Stärke der AfD: In dem Wahlkreis mit der geringsten Wahlbeteiligung war die AfD am erfolgreichsten - im Wahlkreis mit der höchsten Wahlbeteiligung fiel ihr Anteil am geringsten aus.

So war nach Angaben der Bundeswahlleiterin die AfD in Salzgitter mit 15 Prozent landesweit am erfolgreichsten. Mit 51,2 Prozent war Salzgitter außerdem der Wahlkreis mit der geringsten Wahlbeteiligung Niedersachsens. Den entgegengesetzten Fall stellt der Wahlkreis Grafschaft Bentheim dar. Dort war die Wahlbeteiligung im niedersächsischen Vergleich mit 67,1 Prozent am höchsten. Und hier schnitt die AfD schnitt prozentual am schlechtesten ab: Mit 4,7 Prozent hatte die Partei in keinem Wahlkreis in Niedersachsen weniger Stimmanteile.

Abgeordneter aus Niedersachsen für die Tierschutzpartei

Weil es bei der Europawahl keine fünf Prozent Hürde gibt, sind kleine Parteien bisweilen die Nutznießer. 2019 schaffte es Martin Buschmann für die Tierschutzpartei aus Niedersachsen ins Europaparlament. Er war bundesweit der einzige Abgeordnete für die Partei. Etwa ein halbes Jahr nach der Wahl wurde allerdings bekannt, dass Buschmann ehemals Mitglied bei der rechtsextremen NPD war. Die Tierschutzpartei forderte ihn daraufhin zum Rücktritt auf. Seitdem ist Buschmann parteiloses Mitglied im Europäischen Parlament.

Neun Abgeordnete aus Niedersachsen in Brüssel

Bei der Europawahl 2019 wurden in Deutschland 96 Abgeordnete in das Europaparlament gewählt. Nach Angaben des Europäischen Informationszentrums Niedersachsen sind davon neun Abgeordnete aus Niedersachsen vertreten:



CDU: David McAllister, Jens Gieseke und Lena Düpont

David McAllister, Jens Gieseke und Lena Düpont SPD: Bernd Lange und Tiemo Wölken

Bernd Lange und Tiemo Wölken Grüne: Katrin Langensiepen und Viola von Cramon-Taubadel

Katrin Langensiepen und Viola von Cramon-Taubadel FDP: Jan-Christoph Oetjen

Jan-Christoph Oetjen Fraktionslos: Martin Buschmann

In Niedersachsen gab es wenig Briefwähler

Seit Einführung der Briefwahl zur Europawahl ist die Stimmabgabe per Post immer beliebter geworden. Nach Angaben der Bundeswahlleiterin wählte 2019 mit 28,4 Prozent mehr als jeder Vierte per Post. In Niedersachsen war der Anteil an Briefwählern mit 19,3 Prozent jedoch bundesweit am zweitniedrigsten. Nur in Sachsen-Anhalt gaben mit 17,7 Prozent weniger Menschen ihre Stimme per Post ab.

