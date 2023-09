"Bildungswende": Zahlreiche Proteste auch in Niedersachsen Stand: 23.09.2023 15:34 Uhr Das Bündnis "Bildungswende Jetzt!" hat für Samstag bundesweit zu Protesten aufgerufen. In Niedersachsen gingen allein in Hannover und Lüneburg rund 1.000 Menschen auf die Straße.

Unter anderem in Braunschweig, Oldenburg und Osnabrück gab es ebenfalls Demonstrationen. Mehr als 2.000 Menschen haben sich nach Angaben der Veranstaltenden an Aktionen in Niedersachsen beteiligt. Die Organisatoren fordern ein Sondervermögen in Höhe von mindestens 100 Milliarden Euro für Investitionen in Kitas und Schulen. Außerdem müssten die Bundesländer verpflichtet werden, genügend Lehrkräfte und Kita-Fachkräfte auszubilden.

Bündnis: Schwerste Bildungskrise seit Gründung der Bundesrepublik

Das Bündnis verweist auf den Mangel an Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erziehern und kritisiert das Bildungssystem als veraltet, unterfinanziert und sozial ungerecht. "Unsere Gesellschaft erlebt aktuell eine der schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik", heißt es auf der Homepage. Zu dem Bündnis gehören Gewerkschaften, Bildungsverbände, Eltern- und Schülervertretungen.

