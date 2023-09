Bahnstrecke Hamburg-Hannover: Neubau doch nicht vom Tisch Stand: 20.09.2023 14:37 Uhr Ist der Neubau der Bahntrasse Hamburg-Hannover vom Tisch oder nicht? Am Mittwoch hat die Kontroverse neue Nahrung bekommen.

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) hatte nach einem Gespräch mit dem Bundesverkehrsministerium berichtet, dass der vor allem vom Bund favorisierte Neubau der Strecke vorerst entfalle. Daraufhin hatten sich Politiker der SPD-Bundestagsfraktion und der Naturschutzbund NABU positiv zu dieser vermeintlichen Entscheidung geäußert. Auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen sagte ein Ministeriumssprecher am Vormittag allerdings, dass es in dieser Causa noch keine Entscheidung gebe. Stand der Dinge sei der von Ende Juli: Das Land Niedersachsen und der Bund haben sich auf eine Sanierung inklusive Teilausbau ab 2029 geeinigt. Differenzen gibt es bei dem Zeitplan für den eventuellen Neubau.

Videos 2 Min Kommentar: Mit einer funktionierenden Bahn gegen den Klimawandel (16.06.2023) NDR Chefredakteur Thorsten Hapke kommentiert ein Papier der SPD-Landesgruppen zu der Alpha-E-Trasse. 2 Min

Beim Thema Neubau sind Bund und Land uneins

Das Land will einen Neubau erst nach Sanierung und Teilausbau prüfen. "Der Deutschlandtakt wird auch mit einem optimierten Alpha E umsetzbar sein", sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Hannover - also mit der Ausbauvariante. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) will hingegen während der Sanierungsphase ab 2029 ein Dialogverfahren mit regionalen Arbeitsgruppen und ein Raumordnungsverfahren für einen Neubau in Angriff nehmen. Ein Sprecher von Wissing hatte dem NDR in Niedersachsen mitgeteilt, dass nach der Generalsanierung ein Neubau nötig sein werde, um die geplanten Kapazitäten des Deutschlandtaktes umsetzen zu können. Die Strecke Hamburg-Hannover gehört zu den am stärksten überlasteten Bahnverbindungen Deutschlands.

Niedersachsen brauche Spielräume auf der Schiene

"Wir begrüßen, dass endlich Bewegung in die seit Jahren festgefahrene Diskussion über die erforderliche Ertüchtigung der bestehenden Schieneninfrastruktur und den dringend notwendigen Ausbau der Kapazitäten auf der Schiene in Niedersachsen gekommen ist", teilte am Mittwoch die Deutsche Bahn nach dem von der FAZ verkündeten Aus des Strecken-Neubaus mit. Die Bahn kündigte daraufhin zudem an, umgehend Gespräche mit Auftraggebern, dem Bundesverkehrsministerium und dem Land Niedersachsen zu suchen, um "gemeinsam die nächsten Schritte festzulegen". Denn Niedersachsen brauche dringend zusätzliche Spielräume auf der Schiene - für die Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030 genauso wie für die Erhöhung der Gütertransporte auf 25 Prozent.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Textes hatten auch wir unter Berufung auf die SPD-Bundestagsfraktion berichtet, dass der Neubau der Bahnstrecke Hannover-Hamburg vom Tisch ist. Dies war so nicht korrekt.

