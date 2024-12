Bahn: Signalstörung zwischen Braunschweig und Hannover behoben Stand: 30.12.2024 15:12 Uhr Die Bahn hat die erneute Signalstörung zwischen Braunschweig und Hannover behoben. Laut einer Bahnsprecherin soll sich der Verkehr auf der Strecke nun normalisieren.

Der Sprecherin zufolge wurde der Fernverkehr bis 15 Uhr umgeleitet, auch im Regionalverkehr soll die Westfalenbahn seit 15 Uhr wieder regulär zwischen Braunschweig und Hannover verkehren. Zuvor hatte die Bahn erneute Probleme mit der Signalanlage bei Groß Gleidingen (Landkreis Peine) gemeldet. Der Fernverkehr wurde um Braunschweig herum geleitet, auch kam es zu Verspätungen und Zugausfällen im Regionalverkehr.

Störung in der vergangenen Woche

Die Signalanlage hatte der Bahn bereits in der vergangenen Woche Probleme bereitet. Ab dem zweiten Weihnachtstag kam es zu Verspätungen und Zugausfällen unter anderem auf den Strecken Hildesheim-Braunschweig, Magdeburg-Hannover und Norddeich Mole-Dresden/Cottbus sowie im Regionalverkehr. Am Samstag sollte die Störung eigentlich behoben sein, am Montagmorgen berichtete die Bahn aber von erneuten Schwierigkeiten.

Weitere Informationen Bahnverkehr: Wo es 2024 in Niedersachsen gehakt hat Marode Strecken, unzureichendes Schienennetz und Personalmangel: Laut Fahrgastverband Pro Bahn sind die Probleme vielfältig. (30.12.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.12.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr