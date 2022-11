Ausbau der Weddeler Schleife finanziell offenbar gesichert Stand: 29.11.2022 20:51 Uhr Die Bahnstrecke zwischen Wolfsburg und Braunschweig wird auf zwei Gleise erweitert. Kosten: 73 Millionen Euro. Kurzzeitig stand der Ausbau auf der Kippe, weil der Bund die Finanzierung prüfen wollte.

Jetzt sieht es so aus, als hätte das Bundesverkehrsministerium seine Vorbehalte aufgegeben. Wie der NDR exklusiv erfuhr, dürfte der Bund die zugesagten 73 Millionen Euro für den Ausbau der Weddeler Schleife bis spätestens Mitte Dezember freigeben. Der Entscheidung vorausgegangen ist offenbar ein Gespräch zwischen dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) Anfang dieser Woche. Seitdem sende das Bundesministerium in Sachen Finanzierung positive Signale, so heißt es.

VIDEO: Bund stellt Gelder für Nadelöhr "Weddeler Schleife" infrage (27.10.2022) (3 Min)

Ausbau auch überregional von Bedeutung

Das Bundesfinanzministerium hatte zwischenzeitlich die Finanzspritze infrage gestellt, weil man Zweifel hatte, ob der Ausbau der Weddeler Schleife auch überregional bedeutsam und damit wirtschaftlich sei. Deshalb sollte das Eisenbahn-Bundesamt den Ausbau noch einmal überprüfen. Da der Ausbau der Bahnstrecke aber nicht nur Pendlern in der Region nütze, sondern auch für den Deutschland-Takt wichtig sei, gebe es keinen Zweifel, dass die Finanzmittel des Bundes jetzt freigegeben werden, heißt es aus regierungsnahen Kreisen.

