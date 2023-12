Atommüll-Endlager Schacht Konrad: Wird Genehmigung aufgehoben? Stand: 14.12.2023 16:07 Uhr Der Widerstand gegen das umstrittene Atommüll-Endlager Schacht Konrad in Salzgitter ist groß. Ein breites Bündnis fordert, die Genehmigung aufzuheben. Seit anderthalb Jahren warten sie auf eine Entscheidung.

von Lisa Marie Simmack

Das Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz habe den Antrag der Umweltverbände Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Naturschutzbund Deutschland (NABU), den Planfeststellungsbeschluss und damit die Genehmigung für das Endlager zu widerrufen, nun rechtlich und inhaltlich geprüft. Das teilt das Ministerium in einer Pressemitteilung mit. "Jetzt gibt es ein Ergebnis, das ich den Antragstellern persönlich mitteilen und erläutern möchte", heißt es von Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Am Dienstag will der Grünen-Politiker das Ergebnis sowie dessen Folgen öffentlich machen.

Atommüll-Endlager Schacht Konrad: Kritiker fordern Baustopp

Die Naturschutzverbände NABU und BUND hatten im Mai 2021 vom Land gefordert, den Planfeststellungsbeschluss von 2002 zurückzunehmen. Ihre Begründung: Schacht Konrad entspricht nicht dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik. Wichtige Aspekte wie die Langzeitsicherheit des Schachts und die Rückholbarkeit würden bei dem Planfeststellungsbeschluss nicht beachtet. Das Bündnis Salzgitter gegen Konrad, zu dem die Stadt Salzgitter, das Landvolk, die IG Metall der Region und die AG Schacht Konrad gehören, unterstützt den Antrag.

Großer Widerstand gegen Endlager auch von den Kommunen

Auch bei den Kommunen im Großraum Braunschweig ist der Widerstand gegen das geplante Endlager groß. Sie sind, wie auch die Umweltverbände davon überzeugt, dass Schacht Konrad nach heutigen Maßstäben nicht mehr als Endlagerstandort genehmigt werden würde. Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) verwies in der Vergangenheit zudem auf das Atommülllager Asse, das die Region bereits stark belaste. Das Land Niedersachsen hatte angekündigt, noch in diesem Jahr darüber zu entscheiden, ob das Endlager tatsächlich entstehen wird. Die niedersächsische Landesregierung hatte 2002 den Standort in Salzgitter als Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll abgenickt.

Schacht Konrad als Atommüll-Endlager: Idee entstand in den 70ern

Der Schacht Konrad ist ein stillgelegtes Eisenerz-Bergwerk, in das bis zu 303.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle eingelagert werden sollen. Es ist das bundesweit erste nach Atomrecht genehmigte Endlager für diese Abfälle. Rund 50 Jahre sind bereits vergangen, seitdem der Betriebsrat der Salzgitter Erzbergbau AG die Idee hatte, in dem Eisenerz-Bergwerk radioaktive Abfälle zu lagern. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ist Betreiber des zukünftigen Endlagers und baut das ehemalige Eisenerzbergwerk Konrad derzeit um, damit dort künftig bis zu 303.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle gelagert werden können. Im Laufe der Jahre gab es bereits zahlreiche Termine für die geplante Inbetriebnahme des Endlagers, die verschoben wurden - unter anderem 1988, 1991, 1997, 2012, 2022 und 2027. Grund für die Verzögerungen ist unter anderem Wasser, das 2012 in den Schacht eindrang und zusätzliche Sanierungsaufwände notwendig machte. Nach Expertenangaben war die Menge des eintretenden Wassers sogar größer als in der Wolfenbütteler Asse. In diesem Jahr hatte die BGE mitgeteilt, dass der Bau auch bis Ende 2027 nicht fertiggestellt sein wird und zusätzlich auch teurer wird als geplant.

Umweltminister Meyer: "Sicherheit hat oberste Priorität"

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) ist selbst skeptisch gegenüber dem geplanten Endlager und äußerte bereits Verständnis für die Forderungen der Kommunen. Der Minister beauftragte deshalb Sachverständige, die die Eignung des Schachtes als Atommüll-Endlager prüfen sollten. "Die Sicherheit hat die oberste Priorität bei der Entscheidung, ob wir das Endlager Konrad in Betrieb nehmen", so Meyer. Es könne und dürfe nur ein Endlager an den Start gehen, das dem neusten Stand von Wissenschaft und Technik entspreche. Es gehe auch um die zukünftigen Generationen. Der Minister betonte, dass auch in 100.000 Jahren der Atommüll im Schacht Konrad noch sicher gelagert sein muss. Die rot-grüne Landesregierung sei ebenfalls skeptisch, ob Schacht Konrad als Endlagerstandort sicher sei.

