Aprilwetter: In Niedersachsen wechseln sich Frost und Regen ab Stand: 18.04.2024 10:22 Uhr Der April hat in Niedersachsens gebietsweise für ein Comeback des Winters gesorgt. Auch in dem kommenden Tagen wird es mit Regen, Nebel und Gewittern hin und wieder ungemütlich.

Im Osten Niedersachsens herrschten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen teils frostige Temperaturen. Bis minus 2 Grad Kälte sagten die Meteorologinnen und Meteorologen voraus. Die Minusgrade können in der Nordosthälfte Niedersachsens und im Bergland demnach zu Bodenfrost führen, auch Schneeschauer und glatte Straßen sind möglich.

Aprilwetter mit Nebel, Gewitter - und sogar Schnee

Zudem trete Nebel mit Sichtweiten von maximal 150 Metern auf, hieß es. Bis Donnerstagabend soll es immer wieder regnen und vereinzelt auch gewittern. Die Temperaturen steigen auf maximal 13 Grad, in der Nacht sinken sie dann auf zwei bis sechs Grad. Im Bergland sind auch Minusgrade möglich. Am Freitag wird es laut DWD windig und ebenfalls regnerisch - im Oberharz soll es schneien. In der Nacht zu Samstag sind laut DWD dann wieder Temperaturen um den Gefrierpunkt möglich.