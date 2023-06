"Alarmstufe rot": Krankenhäuser machen auf Finanznot aufmerksam Stand: 20.06.2023 07:25 Uhr Mit einem bundesweiten Aktionstag wollen Kliniken und Beschäftigte heute auf die dramatische Finanzlage der Krankenhäuser aufmerksam machen. Die Gesundheitspolitik ist auch Thema im Niedersächsischen Landtag.

"Dramatisch", "täglich bedrohlicher", "gnadenlos" - noch viel trüber kann man das Szenario nicht malen, das die Krankenhäuser in Niedersachsen und ganz Deutschland an die Wand malen. Dabei ist allen Beteiligten seit Jahren klar, dass das Krankenhauswesen hierzulande schlecht dasteht: Nicht finanzierte Kosten, niedrigere Fallzahlen, Fachkräftemangel und Personalausfälle und zuletzt die hohe Inflation und die Corona-Pandemie trügen dazu bei, so die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG).

NKG: Drei Milliarden Euro Investitionsstau

Das Defizit der Kliniken in Niedersachsen steigt laut NKG jeden Tag um 1,46 Millionen Euro. Aufs Jahr 2023 gerechnet erwarten die Kliniken ein Defizit von insgesamt 532 Millionen Euro. Die Uhr laufe "gnadenlos" gegen die Krankenhäuser, sagte der NKG-Vorsitzende Hans-Heinrich Aldag. Zudem gebe es einen Investitionsstau in Höhe von rund drei Milliarden Euro in den Krankenhäusern. "Aktuell stellt sich nicht die Frage ob, sondern wann für einzelne Kliniken die Zeit endgültig abläuft."

Träger fordern Vorschaltgesetz zur finanziellen Stabilisierung

Notwendig sei deshalb ein rasches Vorschaltgesetz - also eine vorläufige Regelung - des Bundes zur finanziellen Stabilisierung, also eine "solide Übergangsfinanzierung". Ansonsten komme die vom Bund für Anfang 2024 angekündigte Reform für viele Krankenhäuser nicht rechtzeitig, sagte Aldag weiter. Und die Deutsche Krankenhausgesellschaft erklärt: "Die geplanten Reformen zur Weiterentwicklung der Krankenhausstrukturen benötigen bis zur Umsetzung viele Jahre und entsprechende Investitionsmittel und kommen daher in ihrer Wirkung viel zu spät."

Niedersächsische Allianz für die Krankenhäuser gibt Erklärung ab

Der heutige bundesweite Aktionstags unter dem Titel "Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Not" der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) soll auf die Lage aufmerksam machen. In Hannover will das Bündnis "Niedersächsische Allianz für die Krankenhäuser" eine Erklärung an die Bundes- und Landespolitik abgeben. Der Zusammenschluss von 19 Verbänden und Organisationen fordert neben dem erwähnten Vorschaltgesetz einen wirksamen Inflationsausgleich und dauerhafte Refinanzierung von Tarifkostensteigerungen, sprich einen Ausgleich gestiegener Personalkosten.

Zur Niedersächsischen Allianz für die Krankenhäuser gehören:

Ärztekammer Niedersachsen

AWO

Caritasverband für die Diözese Hildesheim e.V.

Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V.

Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Niedersachsen e.V.

Diakonie in Niedersachsen

Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen

Landes-Caritasverband für Oldenburg e.V.

Marburger Bund, Landesverband Niedersachsen

Niedersächsische Krankenhausgesellschaft e.V.

Niedersächsischer Landkreistag

Niedersächsischer Pflegerat

Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund

Niedersächsischer Städtetag

Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V.

ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V.

Verband leitender Krankenhausärztinnen und -ärzte e.V.

Verband der Privatkliniken Niedersachsen und Bremen e.V.

Acht Versorgungsregionen für Niedersachsen

Die Gesundheitspolitik ist heute auch Thema im Niedersächsischen Landtag. Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) kündigte eine Regierungserklärung zur geplanten Krankenhausreform von Bund und Land an. Die Landesregierung will Niedersachsen in acht Versorgungsregionen unterteilen und Kliniken in Grund-, Schwerpunkt- oder Maximalversorger einteilen.

