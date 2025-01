Ärztegewerkschaft sagt Warnstreik an kommunalen Krankenhäusern ab Stand: 14.01.2025 09:55 Uhr Ab Mittwoch wollten Klinikärzte auch in Norddeutschland für drei Tage ihre Arbeit niederlegen. Jetzt hat der Marburger Bund die Streiks vorerst abgesagt. Es könnte eine Einigung im Tarifstreit geben.

Der Ausstand werde zunächst aufgeschoben, teilte der Marburger Bund am Dienstagmorgen mit. Nach erneuten Gesprächen zwischen der Ärztegewerkschaft und den Arbeitgebern habe man sich in der Nacht zu Dienstag auf ein Paket geeinigt, sagte der Geschäftsführer des Landesverbands Bayern, Klaus-Martin Bauer. Dieses werde jetzt den Mitgliedern der Gewerkschaft zur Urabstimmung vorgelegt. Die Organisation der Urabstimmung laufe bereits. Mit einem Ergebnis könne bis spätestens Mitte Februar gerechnet werden, so Bauer.

Ärzte fordern mehr Lohn

Der Marburger Bund hatte nach einer Urabstimmung Anfang Januar erneut zum Warnstreik an den kommunalen Krankenhäusern aufgerufen. Die Ärztegewerkschaft reagierte damit nach eigener Aussage auf die erfolglosen Tarifverhandlungen in den vergangenen Monaten. Sie fordert unter anderem eine Gehaltserhöhung von 8,5 Prozent innerhalb eines Jahres, eine bessere Vergütung für Ruf- und Bereitschaftsdienste sowie eine Reform der Schicht- und Wechselschichtarbeit, um die Belastungen im Arbeitsalltag zu senken. Die Arbeitgeberseite bezeichnete die Forderungen der Gewerkschaft zuletzt als "nicht finanzierbar".

