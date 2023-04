ADFC-Fahrradklima-Test: So schneiden Niedersachsens Städte ab Stand: 24.04.2023 13:30 Uhr Wie sicher fühlen sich Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in Hannover, Göttingen und Nordhorn? Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage vorgestellt.

Bei den Städten mit mehr als einer halben Million Einwohnenden liegt Hannover im Ranking der fahrradfreundlichsten Orte auf Platz drei, hinter Bremen und Frankfurt am Main. Allerdings schränkt der Fahrradklima-Test ein, dass es mit einer Bestnote von 3,57 für Bremen und Hannover 3,63 bei den Metropolen deutlich Luft nach oben gibt. Niedersachsens zweitgrößte Stadt Braunschweig liegt in der Kategorie "200.000 bis 500.000 Einwohnende" im Bundesvergleich auf Platz fünf - bei einer Gesamtnote von 3,75. Spitzenreiter ist laut der Umfrage von 2022 das nordrhein-westfälische Münster mit 3,04. Insgesamt schneidet in Niedersachsen Nordhorn mit 2,76 am besten ab - die Stadt ist damit auch stärkste in der Größenordnung 50.000 bis 100.000 Einwohnende.

Städte mit mehr als 500.000 Einwohnenden:

Platz 3 | Note 3,63: Hannover (einzige Stadt dieser Größe in Niedersachsen)

Städte mit 200.000 bis 500.000 Einwohnenden:

Platz 5 | Note 3,75: Braunschweig (einzige Stadt dieser Größe landesweit)

Städte mit 100.000 bis 200.000 Einwohnenden:

Platz 2 | Note 3,51: Göttingen

Platz 4 | Note 3,61: Oldenburg

Platz 23 | Note 4,09: Wolfsburg

Platz 28 | Note 4,25: Hildesheim

Platz 32 | Note 4,31: Osnabrück

Städte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnenden:

Platz 1 | Note 2,76: Nordhorn

Platz 21 | Note 3,74: Wolfenbüttel

Platz 26 | Note 3,79 : Lingen

Platz 28 | Note 3,80: Hameln

Platz 29 | Note 3,81 : Celle

Platz 34 | Note 3,85: Lüneburg

Platz 36 | Note 3,87: Garbsen

Platz 41 | Note 3,91: Langenhagen

Platz 53 | Note 4,03: Peine

Platz 80 | Note 4,22: Wilhelmshaven

Platz 86 | Note 4,25 : Delmenhorst

Platz 112 | Note: 4,63 Goslar

Städte mit 20.000 bis 50.000 Einwohnenden:

Platz 11 | Note 3,29: Bad Zwischenahn

Platz 24 | Note 3,41: Westerstede

Platz 30 | Note 3,42: Vechta

Platz 37 | Note 3,47: Meppen

Platz 44 | Note 3,51: Rotenburg

Platz 60 | Note 3,58: Burgwedel

Platz 66 | Note 3,59: Lohne

Lohne ...

Platz 451 | Note 4,50: Holzminden

ADFC: Maßnahmen zahlen sich aus - doch es bleibt viel zu tun

Unterm Strich, sagt der ADFC, zeigten die Ergebnisse im Vergleich mit älteren Auswertungen: Radverkehrsmaßnahmen werden honoriert. Finden die Menschen breite Radwege, gute Angebote für Mieträder und genug sichere Abstellmöglichkeiten vor, sind sie zufriedener und bewerten ihre Kommune besser. Gleichzeitig entspreche die Infrastruktur vielerorts noch nicht den Wünschen und Erwartungen. So finden 80 Prozent der aktuell Befragten die Radwege zu schmal, 72 Prozent sind mit den Falschpark-Kontrollen auf Radwegen unzufrieden und 70 Prozent der Befragten fühlen sich nicht sicher. Der sogenannte Fahrradklima-Test ist eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit und fand 2022 zum zehnten Mal statt.

