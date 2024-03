62-Jähriger in Hameln getötet? Polizei nimmt Verdächtigen fest Stand: 12.03.2024 17:43 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod eines 62-Jährigen in Hameln hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dem 29-Jährigen wird vorgeworfen, den Mann Anfang des März aus Habgier erstochen zu haben.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben durch das Mobiltelefon des Getöteten auf den Verdächtigen aufmerksam geworden. Demnach wurde das Handy vor wenigen Tagen in der Innenstadt von Hameln lokalisiert, als es mit einer neuen SIM-Karte aktiviert wurde. Eine Person hatte es laut Polizei von dem Verdächtigen in einem Straßengeschäft gekauft. Der 29-Jährige wurde am Montag vorläufig festgenommen und am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

62-Jähriger in Wohnung getötet

Der 62-Jährige war am 4. März tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Eine Obduktion hatte laut Polizei ergeben, dass der Mann zahlreiche Stichverletzungen im Oberkörper aufwies. Die Staatsanwaltschaft geht daher nach eigenen Angaben davon aus, dass der Mann gewaltsam getötet wurde. Neben dem Mobiltelefon wurde offenbar auch die Geldbörse des Getöteten entwendet.

