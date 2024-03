Stand: 06.03.2024 10:05 Uhr Hameln: Polizei findet getöteten 62-Jährigen in seiner Wohnung

In Hameln ist ein 62-Jähriger getötet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover hatten Polizisten den Mann am Montagnachmittag in seiner Wohnung in der Hamelner Südstadt entdeckt. Zuvor hatte eine Angehörige die Beamten alarmiert, da sie den Mann nicht erreichen konnte. Als die Einsatzkräfte sich Zugang zur Wohnung verschafften, entdeckten sie die Leiche. Der 62-Jährige wurde demnach vermutlich bereits am Wochenende getötet. Die Obduktion hat laut Staatsanwaltschaft nun zweifelsfrei ergeben, dass der Mann gewaltsam getötet wurde. Nähere Angaben machte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen bislang nicht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Eine Mordkommission der Polizei Hameln-Pyrmont/Holzminden ermittelt nun wegen Totschlags.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.03.2024 | 09:30 Uhr