160 Kilo Marihuana in Gemüsetransporter: Vier Festnahmen Stand: 25.04.2023 17:52 Uhr In Bissendorf (Landkreis Osnabrück) haben Ermittler 160 Kilogramm Marihuana gefunden, das in einem Gemüsetransporter geschmuggelt wurde. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von 750.000 Euro.

Das teilte das Landeskriminalamt am Dienstag mit. Als die Beamten am Montag zu einer Durchsuchung einer Lagerhalle eintrafen, schafften gerade mehrere Männer vorwiegend Gemüse aus dem aus Spanien stammenden Transporter. Bereits zuvor hatten die Männer laut Polizei mehrere große Taschen entladen und diese in einen Lagerraum verstaut. In den Taschen entdeckten die Beamten dann rund 160 Kilogramm Marihuana.

Mutmaßlicher Kopf der Drogenbande in Ronnenberg festgenommen

Die Polizei verhaftete die Verdächtigen, drei Männer im Alter zwischen 32 und 65 Jahren, und beschlagnahmte das Rauschgift - außerdem mehrere tausend Euro Bargeld und ein Auto. Der mutmaßliche Kopf der Bande soll ein 35-Jähriger aus Ronnenberg (Region Hannover) sein. Die Beamten konnten ihn in seiner Wohnung festnehmen. Insgesamt durchsuchten die Ermittler sieben Wohnungen und die Gewerbehalle in der Region Hannover.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.04.2023 | 18:00 Uhr