Stand: 03.04.2023 15:53 Uhr Verdächtige von 48 bis 80 - Polizei hebt Marihuana-Plantage aus

In Ovelgönne (Landkreis Wesermarsch) hat die Polizei nach eigenen Angaben in einem landwirtschaftlichen Gebäude eine professionell betriebene Indoor-Cannabis-Plantage ausgehoben. Ein konkreter Zeugenhinweis hatte die Beamten auf die Spur gebracht. Das Amtsgericht Oldenburg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Durchsuchungsbeschluss. Vor Ort trafen die Beamten den Angaben zufolge auf zwei Frauen im Alter von 60 und 80 Jahren sowie auf einen 48-jährigen Mann. Die Polizei beschlagnahmte 134 blühende Marihuana-Pflanzen und 42 weitere ohne Blüte. Zudem stellte sie 5.000 Euro Bargeld und eine professionelle Anbau-Ausstattung sicher. Derzeit bestünden keine Haftgründe, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.04.2023 | 15:00 Uhr