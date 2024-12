Stand: 27.12.2024 16:33 Uhr Zwei Männer in Parchim durch Stiche schwer verletzt

Am Montagnachmittag kam es zu einer schweren Körperverletzung in Parchim. Zwei Männer wurden nach Angaben der Polizei von Unbekannten durch Stiche schwer verletzt. Zuerst hatte ein 46-jähriger mit Stichwunden im Oberschenkel und an einer Hand in einem Supermarkt um Hilfe gebeten. Kurz darauf erschien dort auch ein 27-jähriger, ebenfalls mit Stichverletzungen am Beim. Beide Verletzten wurden nach der Erstversorgung in die Helios Klinik nach Schwerin gebracht. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 27.12.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim