Stand: 20.01.2025 15:43 Uhr Zigarettenautomat in Warin gesprengt - 2.000 Euro Schaden

In Warin im Kreis Nordwestmecklenburg haben Unbekannte am Wochenende einen Zigarettenautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, waren Anwohner in der Wismarschen Straße am frühen Sonnabendmorgen gegen 4 Uhr durch eine Explosion aus dem Schlaf gerissen worden. Sie verständigten daraufhin die Polizei. Wie viel Geld und wie viele Zigaretten gestohlen wurden, ist noch unklar. Laut Polizei entstand am Automaten aber ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise: Diese können unter der Telefonnummer (03841) 20 30 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle gemeldet werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg