Wöbbelin: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer - Auto mit Gabel gestartet

Die Polizei hat am Wochenende in Wöbbelin einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Zeugen war das Auto des Mannes in der Nacht zum Sonntag in Ludwigslust aufgefallen. Unter anderem sei der Fahrer teils ohne Licht gefahren, kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn und kollidierte fast mit Verkehrsinseln. Zudem habe er immer unmotiviert gebremst und beschleunigt. Polizisten stoppten das Auto in Wöbbelin und kontrollierten den Fahrer. Der 26-jährigen Ukrainer hatte einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille und sichtliche Probleme das Gleichgewicht zu halten. Dennoch war er offensichtlich in der Lage, sein Auto mit einer Gabel zu starten, da er nach eigenen Angaben den Schlüssel verloren hatte. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

