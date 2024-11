Stand: 23.11.2024 10:25 Uhr Wismarer Studenten gewinnen europäischen Kreativ-Preis

Freitagabend haben Fabian Gröger und Sara R. Scholl den YoungStar Award in Barcelona überreicht bekommen. Die Gala des europäischen "Art Directors Club"-Wettbewerbes fand in Barcelona statt. Es ist die höchste Auszeichnung der europäischen Kreativen-Branche. Gewonnen haben die beiden ihn in der Studenten-Kategorie. Auf deutscher Ebene des Wettbewerbes hatte die Arbeit "Erinnerung an meine Jugend" schon im Juni gewonnen. Das Fotoprojekt hatten die beiden Studenten im achten Semester an der Gestaltungs-Fakultät der Wismarer Hochschule entwickelt.

Alte Erinnerungen - künstlich erschaffen

Es ist ein analoges Fotoalbum mit echten Fotos aus Grögers Kindheit, gemischt mit Bildern, die mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Die analog entwickelten Fotos wirken täuschend echt und sollen so auch vor dem Einsatz von KI-generierten Fotos warnen.

